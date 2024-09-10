Прицільно б’ють по рятувальникам: на Харківщині добу не могли ліквідувати пожежу після авіаудару

На Харківщині добу не могли ліквідувати пожежу після авіаудару. Все через терор окупантів, які прицільно били по рятувальникам.

Про це повідомили у ДСНС сьогодні, 10 вересня, передають «Новини України – НСН».

Через безперервні обстріли з артилерії рятувальникам довелося більше доби гасили пожежу в прифронтовому Куп’янську.

Напередодні опівдні війська рф скинули авіабомби на середмістя Куп’янська. Атака спричинила серйозні руйнування інфраструктурних об’єктів та пожежі в трьох місцевих магазинах.

На момент прибуття рятувальників вогонь вже охопив 800 кв. м. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів з артилерії. Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття, проте тільки-но вони поновлювали роботи – обстріли починалися знову.

Як повідомили у ДСНС, з цієї причини остаточно загасити всі осередки горіння вдалося лише сьогодні. На щастя, обійшлося, без постраждалих.

На Харківщині добу не могли ліквідувати пожежу після авіаудару: фото

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