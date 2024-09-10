Прицільно б’ють по рятувальникам: на Харківщині добу не могли ліквідувати пожежу після авіаудару

На Харківщині добу не могли ліквідувати пожежу після авіаудару. Все через терор окупантів, які прицільно били по рятувальникам.
Про це повідомили у ДСНС сьогодні, 10 вересня, передають «Новини України – НСН».
Через безперервні обстріли з артилерії рятувальникам довелося більше доби гасили пожежу в прифронтовому Куп’янську.
Напередодні опівдні війська рф скинули авіабомби на середмістя Куп’янська. Атака спричинила серйозні руйнування інфраструктурних об’єктів та пожежі в трьох місцевих магазинах.
На момент прибуття рятувальників вогонь вже охопив 800 кв. м. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів з артилерії. Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття, проте тільки-но вони поновлювали роботи – обстріли починалися знову.
Як повідомили у ДСНС, з цієї причини остаточно загасити всі осередки горіння вдалося лише сьогодні. На щастя, обійшлося, без постраждалих.
На Харківщині добу не могли ліквідувати пожежу після авіаудару: фото
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