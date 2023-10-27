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Тег:
ВійнаХарків

Ворог ударив по пожежній частині в Ізюмі – багато поранених

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Нічна повітряна атака 27 жовтня
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Ворог завдав ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі вночі 27 жовтня. На жаль, є поранені. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. росія «привітала» у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм, – йдеться у повідомленні ДСНС

Ворог завдав ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі – багато поранених

8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Ворог завдав ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі – багато поранених

Ще новини України: Ворог вранці ударив ракетами по Куп’янському району – троє поранених

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