Ворог ударив по пожежній частині в Ізюмі – багато поранених

Ворог завдав ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі вночі 27 жовтня. На жаль, є поранені. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. росія «привітала» у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм, – йдеться у повідомленні ДСНС

8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

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