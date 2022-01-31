Порізався банкою з огірками і помер від втрати крові: трагедія на Київщині

На Київщині 42-річний чоловік загинув у результаті жахливого і безглуздого нещасного випадку. Він порізався банкою з огірками, яка впала йому на ногу, і помер від втрати крові. Про подію повідомляє Управління патрульної поліції Київської області, передає NNS.

Мешканець Білої Церкви після отримання травми намагався самотужки надати собі медичну допомогу, однак втратив свідомість та помер на місці.

29 січня близько 13-ї години до поліції Білої Церкви надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева мешканка виявила в квартирі мертвого сусіда. На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть чоловіка.

За попередніми даними, 42-річний чоловік перебуваючи на кухні розбирав м’ясо кухонним молотком. Поруч знаходилась скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Внаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер.

За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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