Роспропаганда показала, як мобіки тренуються помирати на Запоріжжі (відео)

Роспропаганда показала, як частково мобілізовані окупанти тренуються помирати на Запоріжжі. Відповідні відео публікують сьогодні ЗМІ країни-агресорки.

Враховуючи, з якою швидкістю ЗСУ знищують місця скупчення путінського гарматного м’яса, цілком можна прогнозувати, що на відео – наступні місця, куди зазирне прицільно «бавовна».

Кожен російський окупант на території України – законна ціль для нашої зброї, – коментують відео у Інформаційному спротив, передає НСН.

Відомо, що 31 грудня ЗСУ уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Такі удари завдаються мало не щодня, а окупанти будують лінії оборони, готуючись до наступу України.

Тренування російських мобіків на Запоріжжі: відео

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