Помер начальник загону ДСНС, який отримав важкі поранення під час обстрілу Покровська (фото)

Помер рятувальник Віталій Кінц, який отримав важкі поранення під час обстрілу Покровська. Про його смерть повідомили у ДСНС, передає НСН.

Полковник служби цивільного захисту Віталій Кінц був начальником 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковник.

Непоправна втрата у родині рятувальників…Сьогодні вночі назавжди зупинилося серце начальника 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца, який постраждав під час ліквідації наслідків обстрілу в м. Покровськ, – йдеться у повідомленні ДСНС

Як зазначається, під час повторного обстрілу Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер.

Сім’я рятувальників назавжди запам’ятає Віталія Володимировича як світлу людину, сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя та вклав у неї свою душу. Немає слів, щоб передати ними усю гіркоту втрати, – додають у ДСНС

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет “Іскандер”, обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 9 осіб, 73 – зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 82, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів. Також повідомлялося, що під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко

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