Викрадений ексмер Херсона пояснив окупантам на камеру, хто такий Шухевич

Навіть перебуваючи у полоні і ризикуючи життям, він не зрадив своїм переконанням і сказав окупантам те, що думає. Викрадений ексмер Херсона пояснив пихатому представнику пропагандистського ЗМІ, який прийшов на чужу землю і нав’язує свою ідеологію, хто такий Шухевич.

Відповідне відео з’явилося у мережі, передає NNS. Російські окупанти намагаються використати колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка у своїй пропаганді.

Але у них нічого не вийшло, адже чоловік, не дивлячись на те, що перебуває в полоні рашистів, відмовився назвати Шухевича пособником німецьких нацистів.

«Шухевич – Герой України. Він воював проти нацистів, на боці української держави», – прямо заявив Миколаєнко, не дивлячись на кволі спроби російського журналіста переконати його в зворотньому.

Викрадений ексмер Херсона поянив окупантам на камеру, хто такий Шухевич: ВІДЕО

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