Поліцейський збив на смерть військового у Ніжині (фото)

Поліцейський збив на смерть військового у Ніжині сьогодні. За кермом був один з керівників Ніжинського райуправління поліції.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовослужбовця у ДТП. За кермом авто, яке скоїло наїзд, знаходився один з керівників Ніжинського райуправління поліції, – передають «Новини України – НСН».

Поліцейський збив на смерть військового у Ніжині: що відомо

Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці.

За попередніми даними, водій був тверезий.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Фото з місця смертельної ДТП

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