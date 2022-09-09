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Поблизу Балаклії бійці ЗСУ знайшли передсмертну записку бойовика «ЛНР»

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Поблизу Балаклії, яку нещодавно звільнила від російських окупантів українська армія, бійці ЗСУ знайшли передсмертну записку бойовика «ЛНР», передає NNS. Фото записки оприлюднили у Телеграм-каналі.

Лист Тарасенка Д.В, адресований дружині і сину, був написаний ще у липні цього року. У ньому бойовик визнає, що став «гарматним м’ясом» для російського командування, залишившись без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекту. Також він пише, що не хоче помирати, а особливо влітку, коли краще б відпочивати на морі. Солдат армії загарбників просить дружину передати дитині, що він був гарним батьком, не пив і не палив (хоча зізнається, що листа пише у стані алкогольного сп’яніння).

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Чи вдалося вижити автору листа, невідомо.

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