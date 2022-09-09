Поблизу Балаклії бійці ЗСУ знайшли передсмертну записку бойовика «ЛНР»

Поблизу Балаклії, яку нещодавно звільнила від російських окупантів українська армія, бійці ЗСУ знайшли передсмертну записку бойовика «ЛНР», передає NNS. Фото записки оприлюднили у Телеграм-каналі.

Лист Тарасенка Д.В, адресований дружині і сину, був написаний ще у липні цього року. У ньому бойовик визнає, що став «гарматним м’ясом» для російського командування, залишившись без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекту. Також він пише, що не хоче помирати, а особливо влітку, коли краще б відпочивати на морі. Солдат армії загарбників просить дружину передати дитині, що він був гарним батьком, не пив і не палив (хоча зізнається, що листа пише у стані алкогольного сп’яніння).

Чи вдалося вижити автору листа, невідомо.

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