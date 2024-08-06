Ракетний удар по центру Харкова 6 серпня: що відомо (фото, відео)

Окупанти здійснили ракетний удар по центру Харкова 6 серпня вранці. Били по густонаселеному району зі щільною забудовою. Виникла пожежа. Під завалами шукають людей.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо.

За словами мера Терехова, внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки в Шевченківському районі.

Окупанти близько 10 години ранку поцілили попередньо Іскандером.

Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно.

Пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура.

На місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.

За даними прокуратури, збір інформації про травмованих продовжується. Не виключено, що під завалами можуть бути люди.

Ракетний удар по центру Харкова 6 серпня: фото, відео

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