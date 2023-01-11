Під Кривим Рогом маленькі брат і сестра потонули, провалившись під кригу

Жалива трагедія сталася під Кривим Рогом. Тут загинули, провалившись під кригу, двоє дітей з однієї родини. Про це повідомляє місцеве видання Свої, передає НСН.

Трагедія сталося у селі Чабанове Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, брат і сестра 9 та 5 років пішли з дому і деякий час гуляли по тонкій кризі, поки не провалилися.

Поблизу не було свідків, тому пошукова операція тривала значну кількість часу. Тіла загиблих знайшли на відстані 70-100 метрів від берега самі батьки.

Наразі співробітники поліції встановлюють всі обставини загибелі неповнолітніх, тривають слідчі дії.

За даними журналістів, родина благонадійна і не знаходиться на обліку в соцслужб.

Під Кривим Рогом дітей не вдалося врятувати, такі трагедії можуть повторюватися

Видання Свої публікує відео з іншої водойми, вже у самому Кривому Розі – у Даманському районі. На запису видно, як по тонкій кризі ходять маленькі діти.