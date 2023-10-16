Під Краматорськом внаслідок ворожих обстрілів загорівся храм. Про це НСН повідомляє з посиланням на ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу в церкві.

15 жовтня ввечері внаслідок масованого ворожого обстрілу с. Колодязі Краматорського району зайнялися покрівля й перекриття місцевої церкви, також вогнем був охоплений приватний житловий будинок та три господарчі споруди.

Близько чотирьох годин знадобилося вогнеборцям для ліквідації пожеж на площі понад 450 кв. м.

Під Краматорськом внаслідок ворожих обстрілів загорівся храм: фото

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