Під час тривоги у Кропивницькому дітей не пустили в укриття церкви УПЦ МП. Мешканці міста зазначають, що це не єдиний випадок, коли в укриття в церкві відмовляються пускати людей під час повітряної тривоги.

Про неприємний випадок розповів розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Патріот Донбассу”.

“Хочу розповісти неприємну історію. У Кропивницькому знаходиться Гончаренко Центр. І коли прозвучала повітряна тривога, то в самому центрі перебували діти на заняттях. Адміністратор зібрала дітей і пішла з ними в сусідню церкву, там є підвал і там можна сховатися. Люди з церкви не пустили адміністратора з дітьми в підвал”, повідомив нардеп.

Він зазначив, що співробітники Центру швидко обдзвонили всіх батьків і вони забрали своїх дітей. І з’ясувалося, що церква – московського патріархату.

“Як ви думаєте, потрібно писати якого патріархату була церква чи ви самі здогадалися? Цей пост є моїм офіційним зверненням до голови військово-цивільної адміністрації Кіровоградської області – Райковича Андрія. Прохання розібратися з даною ситуацією”, додав Олексій Гончаренко.

У коментарях жителі Кропивницького зазначили, що це не єдиний випадок, коли в Укриття в церкві відмовляються пускати людей під час повітряної тривоги. А також назвали саму церкву – мова, ймовірно, йде про соборний храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ МП.

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