Під час теракту у Вінниці загинули молода лікарка і її 7-річний син

Триває процес упізнання жертв ракетного удару росії по центру Вінниці. Рідні і вся країна оплакують тих, кого вже упізнали. Як стало відомо NNS, серед жертв теракту у Вінниці були молода лікарка-стоматолог Вікторія Рекута і її 7-річний син Максим.

Про це повідомляють земляки загиблих.

Вікторія з сином були мешканцями села Мала Мочулка, що на Вінничині. 14 липня вони приїхали до обласного центру, щоб відвідати діагностичний центр «Нейромед». На превеликий жаль, замість медичної допомоги тут на них чекала смерть…

У діагностичний центр влучила російська ракета, приміщення було зруйноване, і Вікторія з сином загинули.

Сьогодні тіла загиблих привезли до рідного села.

Внаслідок обстрілу:

пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків;

40 автомобілів;

загинуло 23 особи (з них 3 дитини);

звернулося за допомогою 197 осіб;

з них 80 госпіталізовано (з них 3 дитини);

триває пошук 11 осіб зв’язок з якими відсутній.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці події працюють 3 кінологічні розрахунки. Всього до робіт залучено 445 осіб та 74 одиниці техніки.

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