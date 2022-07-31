Під час обстрілів у Миколаєві загинув Герой України, власник компанії «Нібулон»

Під час сьогоднішніх обстрілів у Миколаєві загинув Герой України, власник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський, передає NNS, посилаючись на ряд джерел. Разом з бізнесменом загинула його дружина.

У Миколаєві під час чергового обстрілу російських військ у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.

Про це пише, зокрема, миколаївський портал «Новини-N». Інформацію виданню підтвердили у міськраді.

Олексій Вадатурський загинув разом із дружиною у себе вдома. Усі подробиці загибелі наразі не повідомляються.

Інформацію про смерть Вадатурського підтверджує і радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його даними, у будинок бізнесмена влучила ворожа ракета С-300.

Нардеп Тарас Батенко висловив співчуття з приводу смерті батьків їхньому сину, колишньому народному депутату Андрію Вадатурському. Він зазначив, що загиблий був сильною та незламною особистістю.

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у с. Бенцари на Одещині.

Він український агропідприємець, Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон» та віце-президент Української зернової асоціації з лютого 2005 року.

У 2021 році Вадатурський посів 24-е місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України. Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів.

Зазначимо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав обстріли цієї ночі найбільш масштабними з початку війни.

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