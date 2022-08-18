Персонал Запорізької АЕС закликав світ запобігти ядерній катастрофі. За словами працівників станції, з кожним днем артилерійські удари стають потужнішими та небезпечнішими, а загроза знищення критично важливих об’єктів забезпечення ядерної безпеки – реальнішою.

Атомники попередили, що наслідки ядерного тероризму можуть виявитися жахливішими, ніж трагедії у Чорнобилі та Фукусімі.сПро це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу Запорізької АЕС.

“Почуття глибокої тривоги за майбутнє, страху за життя сімей, рідних та близьких нам людей, за долі наших дітей – дедалі більше охоплюють нас, працівників Запорізької атомної станції. За 5 місяців, що минули, порушено безліч правових норм, принципів і регламентів убезпечення у сфері поводження з мирним атомом. А останні два тижні атомна станція стала по суті ціллю безперервних військових атак”, йдеться в повідомленні

Атомна станція – це не лише реактори, парогенератори, турбіни, а й понад 10 тисяч висококваліфікованих працівників з унікальними компетенціями та досвідом. Перебуваючи під окупацією люди продовжують виконувати свою роботу. Вони отримують тяжкі поранення та гинуть.

“Світла пам’ять про них спонукає нас голосно і відверто заявити наступне. Зупиніться та замисліться! Те, що відбувається, жахливо і знаходиться за межею здорового глузду і моралі для будь-кого, хто думає хоча б на один крок вперед! Подумайте про майбутнє нашої Землі, про майбутнє наших і ваших дітей! Наша планета така маленька, безглуздо припускати, що на ній десь можна буде сховатися від наслідків масштабної ядерної катастрофи. Ми віримо, що не буває у житті кризових ситуацій, з яких немає виходу. Безвихідною є лише смерть! Ми переконані, що колективний розум і добра воля можуть змусити замовкнути гармати та не допустити непоправного!”, наголошує персонал ЗАЕС.

Також вони попереджають, що наслідки ядерного тероризму можуть виявитися нажахливішими, ніж трагедія у Чорнобилі та на Фукусімі. У світовій практиці атомної галузі не існує аварійних планів, розрахованих на захист ядерних об’єктів у ситуації, коли вони стають територією бойових дій.

“Наші батьки збудували Запорізьку атомну станцію. Ми майже 40 років, без жодної аварії, безпечно експлуатуємо її. Це не просто наша робота. Це – наше життя. І присвячене воно лише одній прекрасній меті – ми виробляємо для людей екологічно чисте світло та тепло, створюємо затишок у кожній оселі, у кожній родині, для кожної людини – незалежно від раси, національності, віросповідання, політичних поглядів та громадянства. Ми вміємо професійно керувати ядерною реакцією. Але безсилі перед людською безвідповідальністю та безумством. І все, чого ми хочемо, – жити та працювати, ростити та виховувати наших дітей у мирному місті, у мирній країні, на мирній планеті. Проте наші знання та можливості не безмежні. І ми звертаємось до всього цивілізованого людства – допоможіть нам відстояти це право сьогодні! Завтра – може бути пізно!” додали працівники атомної станції.

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