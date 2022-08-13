Після вибухів у Новофедорівці росіяни тікають з Криму, захопленого ними у 2014 році. З власних джерел NNS стало відомо, що, у першу чергу, півострів залишають курортники. Також тікають росіяни, які проживають у Криму незаконно (наприклад, у віджатих чи просто самовільно зайнятих) квартирах і будинках. Крім росіян, півострів почали залишати проукраїнські мешканці, які хвилюються, аби їх чи їхніх дітей не призвали до армії рф.

Більш детально ситуацію, яка наразі має місце в Криму описав журналіст Андрій Туз у своєму матеріалі, оприлюдненому на сайті Флот 2017.

Вибухи в окупованій Новофедрівці Сакського району на авіабазі російських ВКС сполошили весь Крим, – пише автор.

Формально українське командування не підтвердило факту удару по позиціях окупантів. Російська «влада», намагаючись уникнути паніки, почала брехати про нібито «детонацію» боєприпасів. Цим вона ще більше переконала кримчан і тих, хто «понаїхав» із РФ, що база, дійсно, була атакована. Усвідомивши, що війна дісталася і до Криму, російські туристи почали спішно пакувати речі та бігти у бік переправи. Про те, що відбувається на окупованому острові, читайте у матеріалі «Флоту 2017» нижче.

Брехня окупантів

Російське командування, намагаючись уникнути зайвих питань, не стало звинувачувати у тому, що сталося, українських військових. Міноборони РФ та окупаційна адміністрація пустилися в плутані та суперечливі пояснення. За їхньою версією, більше сотні військових на аеродромі загинули або отримали поранення через «випадкову» детонацію боєприпасів.

Така версія, як мінімум, має дивний вигляд. Судячи з публічних записів, боєприпаси «випадково» здетонували практично одночасно і на відстані 100 метрів один від одного.

Окупаційне командування також стверджувало, що техніка вціліла, але й тут підлеглі Сергія Шойгу прокололися. Судячи з супутникових знімків, викладених компанією Planet Labs PBC, на місці вибухів виявили залишки знищених літаків, які окупанти не встигли прибрати. Можливо, побоювалися наступного удару. Або залишили все, що є, для слідчої групи ФСБ.

«Усі заяви Міноборони РФ про «детонуючі боєприпаси» і перекури в недозволених місцях сприймаються в Криму як незграбна брехня. Тут, як і за радянських часів, люди звикли, що якщо «влада» так безглуздо і розгублено бреше, значить справи йдуть дуже погано, і всі заяви Кремля про системи ППО та Крим як «непотоплюваний авіаносець» — звичайний блеф. Тому після вибухів почалася паніка, а на під’їздах до керченської переправи утворилися кілометрові пробки», – пояснила кримський політолог Євгена Горюнова.

Безлюдний «курорт»

Паніка в Новофедорівці та найближчих селищах почалася одразу після перших вибухів. Відпочиваючі з жахом бігли з пляжів, а мешканці багатоповерхових будинків — кидалися на вулиці, шукаючи притулку. Ударна хвиля була такої сили, що навколо в будинках повибивало шибки і пошкодило автомобілі у дворах.

Окупаційний «глава» республіки Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів було пошкоджено 60 багатоквартирних будинків та 20 комерційних об’єктів у Новофедорівці та Новомихайлівці. «Офіційна» кількість постраждалих — 14 осіб, з яких одна людина ймовірно загинула.

Місцеві, хто мав таку можливість, на автомобілях перебралися у бік віддалених населених пунктів району, а російські курортники — спішно залишали Крим. Як наслідок, на виїзді з Новофедорівки утворилися великі затори.

«Курортники спішно залишають не лише Новофедорівку та прилеглі селища, а й Сакський район загалом. Швидше за все, цього сезону західне узбережжя півострова залишиться взагалі без відпочиваючих. У південних регіонах — Ялті та Алушті — такої паніки немає, але загалом ситуація в Криму залишається нервозною. Проросійське населення побоюється, що ЗСУ відбиватимуть Крим, а вибухи в Новофедорівці сприймаються так, що війна стала ще ближчою. У цьому плані кремлівська пропаганда, яка цілодобово розповідає як НАТО «напихає зброєю» Україну, лише сприяє таким настроям», — каже юрист Правозахисного руху Криму Дамір Мінадіров.

Бігти, поки міст цілий

Панічні та упадницькі настрої невдовзі поширилися по всьому Криму. Деякі російські туристи поспішили «закруглитися» з пляжним відпочинком і рушили у бік мосту через Керченську протоку. У тому числі, побоюючись, що наступного удару може бути завдано і по ньому.

На виїзді з півострова утворився величезний затор з автомобілів. Причому на значній відстані від керченської протоки.

Як стверджують співрозмовники «Флоту 2017» у південно-східному Криму, автомобілів на трасі Сімферополь-Феодосія-Керч помітно побільшало.

«Видно, що народ повалив із Криму завчасно. Особливо ті, хто відпочивав у Саках та Євпаторії. У нас у Феодосії та Судаку такого «виходу» не спостерігається, але й спокою також немає. Тут народ намагається жартувати, що турбуватися варто, якщо вдарять по «Кримському мосту», але нікому насправді не смішно. Цього року й так людей приїхало мало. Якщо й надалі так піде, то наступного сезону не буде взагалі нікого. Ми не знаємо, що буде за місяць, а далі загадувати і планувати взагалі безглуздо», — розповів «Флоту 2017» підприємець із Феодосії Володимир Т.

Не хочу їхати з Криму — росіяни у сльозах і з заторами тікають з півострова (фото, відео)