Яку допомогу можуть отримати переселенці у Дніпрі: список і контакти

Яку допомогу можуть отримати переселенці у Дніпрі, дізнавалося Суспільне, передає НСН. Журналісти зібрали інформацію про волонтерські і гуманітарні центри, що пропонують різні послуги: від надання продуктів та засобів гігієни до групових занять з логопедом для дітей, консультацій лікарів, безкоштовних курсів для охочих заснувати бізнес тощо.

Яку допомогу можуть отримати переселенці у Дніпрі

Інформація нижче – для переселенців з Донбасу, яких у Дніпрі найбільше.

Йога та гуманітарна допомога для ВПО з Краматорська і району

Краматорський гумхаб у Дніпрі запрошує переселенців на низку заходів. Зокрема, ту проводять заняття з йоги для дітей. Вони відбуваються двічі на тиждень (вівторок/четвер 15:30-16:30). Вік від 5 років.

Також у хабі видають гуманітарну допомогу. Це одноразова допомога, яка виділяється на родину, мовиться в повідомленні. Наразі списки формується з тих, хто став клієнтом центру в жовтні 2022 року. Наразі допомогу отримали вже понад 250 родин Краматорського району.

Адреса: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 42 (вхід через арку)

Фітнес для дітей та дорослих з Маріуполя

Центр “ЯМаріуполь” у Дніпрі відновлює заняття з фітнесу в дитячій кімнаті, сказано в анонсі.

Актуальний розклад тренувань:

Вівторок, 17.30 — дорослі

Четвер, 14.30 — діти

Субота, 09.00 — дорослі

Адреса: Дніпро, вулиця Андрія Фабра, 10

Дитяче ортопедичне взуття

Гумхаб Лисичанської громади в Дніпрі інформує про можливість отримати дитяче ортопедичне взуття розміру 18-25 для хлопчиків та дівчаток. Узяти взуття можуть родини ВПО, які приїхали з Луганської області.

Час: з 10.00 до 14.00

Адреса: Дніпро, площа Троїцька, 5а.

Для уточнення інформації телефонуйте до Сall-центру за номером: 095-655-86-06 (у будні дні з 10:00 до 15:00).

Жіночий одяг

А в хабі “ЯМаріуполь” започаткували видачу жіночих джогерів на флісі, сказано в повідомленні

В наявності розміри S, M, L. Для отримання з собою треба мати паспорт

Адреса: Дніпро, вулиця Андрія Фабра, 10

Дитячі гуртки для луганчан

На базі культурного центру гуманітарного хабу Сєвєродонецької міської військової адміністрації у Дніпрі для дітей-переселенців почали діяти гуртки, йдеться в повідомленні Сєвєродонецької адміністрації.

Наразі їх три:

«Юні туристи-краєзнавці» (діти віком від 7 до 12 років);

«Пішохідний туризм» (діти віком від 12 до 18 років);

«Англійська мова» (діти віком від 6 до 16 років).

Також можна долучитися до занять зразкового хореографічного колективу «ГРАН-ПРІ» (діти віком від 5 до 14 років).

Адреса центру: Дніпро, проспект Калнишевського, 27-К.

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