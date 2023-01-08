«Мы такого не едим»: суддя-переселенець з Донецька влаштував скандал через «не таку гуманітарку»

На Київщині суддя-переселенець з Донецька із зарплатою 150 000 гривень влаштував скандал і навіть викликав поліцію через «не таку гуманітарку». Цю резонансну історію розповіла юрист Марина Піанкова, передає НСН.

За словами Мирини Піанкової, вказаний чоловік представився ВПО, який перебуває у складних життєвих обставинах, і тому отримав 13-кілограмовий продуктовий набір, а також дві пачки памперсів та дитяче харчування.

Волонтер розповіла, що чоловік через дві години повернувся до центру видачі гуманітарної допомоги. Він приніс отримані пакети і заявив, що його сім’я такого не їсть. Дружина судді влаштувала скандал, обурившись якістю отриманої безкоштовно їжі, та викликала поліцію.

“Так от — ми всі були в шоці, в тому числі поліція, від того, коли дізналися, хто ж ховається за статусом ВПО. А прийшов до нас за гуманітаркою “малоімущій” суддя Донецького окружного адміністративного суду Голошивець Іван Олександрович, з зарплатою більше 150 000 грн в місяць і маючи безліч державних пільг”, — написала Піанкова.

Вона додала, що кандидатура судді розглядається до Вищої ради правосуддя, а тому їй нічого не залишилося, крім як відправити скаргу до етичної ради судової влади.

Суддя-переселенець з Донецька влаштував скандал

Нижче – допис Марії Піанкової «без купюр»:

“Не можу промовчати. Сьогодні ця людина просто привела в шок всіх, навіть поліцію. Так от, цей товаріщ із м. Донецька (обличчя мала замалювати) прийшов до нашого благодійного фонду як ВПО, що перебуває в складних життєвих обставинах за продуктовим набором. Отримав продуктовий набір 13 кг, 2 пачки памперсів, дитяче харчування (пюрешки, кашки, печиво, молоко) і поїхав собі. І тут, через 2 години повертається з дружиною (фото є). Повертає нам ці пакунки зі словами «моя семья и дети такого не едят». Для розуміння склад набору: 2 кг борошна, цукор 1 кг, манка 1кг, рис 1 кг, гречка 1 кг, спагетті твердих сортів, шпроти, сардина, горошок, кукурудза, томатна паста, олія, дріжжі, паштет, свинина тушонка домашня, дитяче харчування.

Обидва обурені складом продуктового набору, з їх слів, вони не на це розраховували. Правда, не зовсім розумію, як можна розраховувати на щось особливе, коли тобі дають безкоштовно??? Так от, його мадам кричала і погрожувала, і сама ж вирішила викликати поліцію. Підстава для виклику: «здраствуйте, я в гуманитарном штабе получила пайок, мне испортили справку, что-то на ней написали». Поліція звісно приїхала, треба ж побачи, що там можна спортити в довідці, що треба було поліцію викликати. Так от – ми всі були в шоці, в тому числі поліція, від того, коли дізналися, хто ж ховається за статусом ВПО. А прийшов до нас за гуманітаркою «малоімущій» суддя Донецького окружного адміністративного суду Голошивець Іван Олександрович, з зарплатою більше 150000 грн в місяць і маючи безліч державних пільг. На даний час його кандидатура на розгляді етичної ради як кандидата в члени Вищої ради правосуддя.

Ну далі ви зрозуміли, що я зробила – написала скаргу в етичну раду судової влади.Може нам окремий відділ в фонді відкрити – допомога суддям, або петицію президенту написати, щоб зарплату підняв суддям»

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