«Перебирали квасолю під віконцем»: троє членів однієї родини загинули на Харківщині внаслідок ракетного удару

Троє членів однієї родини загинули на Харківщині у місті Первомайський внаслідок ворожого ракетного удару. Серед загиблих – 13-річна дівчинка. Про свою трагедію розповіла журналістам Суспільного місцева мешканка Тетяна Касьянова. Все відбувалося на її очах.

Внаслідок російського ракетного удару 26 вересня загинули літня жінка, чоловік та 13-річна дитина, передає NNS.

Тетяна Касьянова, будинок якої разом із родичами знищила російська ракета, працює неподалік у магазині. На момент удару вона знаходилася на роботі. Фактично на очах у жінки загинули її мама, чоловік та онука.

«Я працюю у ста метрах від дому, до мене прийшли покупці, стояла з ними розмовляла, і чуємо секундний вибух — виходимо, усе палає. Одразу дивлюся — будинку мого немає! У мене онучка була і мати у будинку. Онучку знайшли одразу, тут вони були з бабусею. А чоловік у гаражі», — розповіла Тетяна.

«У нас була кухня, вони під віконцем сиділи квасолю перебирали. І одразу обох накрило. Онуці 13, у грудні мало бути 14. Бабусі 80 було б наступного року. Горіло, почало горіти, приїхали ДСНС, вони нас не допускали сюди. Чоловіка дуже довго шукали, знайшли у гаражі, питали мене, де він міг бути», — говорить жителька Первомайського. Чоловіку Тетяни було 63 роки. «В одну секунду всього не стало! Ні рідних, ні будинку, ні двору! Одна секунда — і все. Нехай воно їм повернеться», — плаче Тетяна.

13-річна Наталія навчалася в інтернаті. Через війну заняття проходили онлайн. Тетяна згадує, як разом з онукою робили фізкультуру. У телефоні збереглися фото з онукою.

На подвір’ї ударом побило гусей і качок. Уцілілих птахів відвезуть у село під Первомайським, де жила загибла мати Тетяни. Тетяна із сином планують переїхати до родичів.

Імена і фото загиблих під час ракетного удару по Вінниці