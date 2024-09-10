Пенсіонер вбив дружину, бо не хотів, щоб вона жила без нього, – і викинувся з вікна – трагедія у Вінниці

Трагедія у Вінниці. Тут пенсіонер вбив дружину, бо не хотів, щоб вона жила без нього. Після цього викинувся з вікна. Але не загинув.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передають «Новини України – НСН».

Подія сталася 10 вересня.

Пенсіонер вбив дружину – трагедія у Вінниці

Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що по вул. Магістратській з вікна квартири однієї з багатоповерхівок випав чоловік. З тяжкими травмами він був госпіталізований.

Сусіди розповіли, що в оселі проживало подружжя. Жінку з тілесними ушкодженнями знайшли у квартирі без свідомості. На жаль, лікарі констатували факт смерті 65-річної потерпілої.

Зі слів 70-річного чоловіка поліцейські встановили, що через складні життєві обставини він вирішив вкоротити собі віку та не хотів, щоб дружина залишилась жити без нього, тому завдав їй декілька ударів металевим прутом по голові, а сам вистрибнув з третього поверху.

За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються.

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