Окупанти засудили мешканку Запорізької області до 7 років колонії – звинуватили у підготовці теракту

Окупанти засудили мешканку Запорізької області до 7 років колонії, звинувативши жінку в підготовці теракту під час так званого «референдуму» у 2022 році.

Про це повідомляє російський незалежний Телеграм-канал ASTRA, передають «Новини України – НСН».

Окупанти засудили мешканку Запорізької області до 7 років колонії

Російський суд засудив українку до 7 років колонії у справі про теракт під час «референдуму» 2022 року.

53-річну Ірину Куліш затримали на захопленій РФ частині Запорізької області 23 вересня 2022 року — у перший день «референдуму» про входження до складу Росії окупованих регіонів України. Слідство стверджує, що Куліш приїхала до виборчої дільниці велосипедом з вибухівкою — але теракту нібито запобігли силовикам, затримавши жінку.

29 липня Куліш засудили до 7 років колонії та 15 тисяч рублів штрафу за статтями про підготовку теракту, участь у терористичній спільноті, незаконне придбання та зберігання вибухового пристрою, а також за статтею про незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту, повідомляє прес-служба Південного військового суду.

Переслідування патріотів на ТОТ

Зазначимо, що також Росгвардія прозвітувала про затримання на окупованих територіях України 25 «пособників ЗСУ». Серед них є затримані за коментарі чи повідомлення в інтернеті за статтею про «публічні заклики до тероризму».

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