Окупанти зайшли в Торецьк: бої точаться за кожний будинок

Окупанти зайшли в Торецьк на Донеччині. Запеклі бої у місті точаться за кожний будинок.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ “Луганськ” Анастасія Бобовнікова, передають «Новини України – НСН».

Окупанти зайшли в Торецьк: що відомо

Загарбники увійшли в Торецьк, де ведуться інтенсивні бої за кожен будинок. Українські військові контратакують, намагаючись відновити контроль над втраченими позиціями на східній околиці міста.

За словами речниці, на Торецькому напрямку відбуваються інтенсивні бої, відтак боротьба за місто стає все більш напруженою.

Станом на сьогодні, важко оцінити, яку частину Торецька контролює противник, оскільки українські сили оборони активно контратакують, намагаючись повернути втрачені позиції. Окупанти просунулися на східну околицю міста, зокрема по вулиці Центральній, рухаючись у бік шахти Центральна. Ситуація в регіоні постійно змінюється, з чергуванням атак і контратак, адже українські військові намагаються відновити контроль над територією та не допустити подальшого просування ворога.

У своєму новому звіті аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) теж навели дані представниці Луганської групи військ ЗСУ Анастасії Бобовнікової про те, що окупанти проводять бронетанкові атаки на напрямку Сіверська.

Також, за її словами, підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії проводять невеликі піхотні атаки без бронетехніки в районі Часового Яру.

Крім того, окупанти продовжують наступальні операції на північ від Торецька, в районі самого міста; і на південь від Торецька в районі Ню-Йорка, але жодних підтверджених змін на лінії фронту аналітики ISW не фіксують.

“Російські воєнкори стверджували, що війська просувалися вулицями Руднична і Торгова в центрі Торецька і наближаються до шахти Центральна в центрі міста, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв”, – констатували аналітики

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