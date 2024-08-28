Окупанти вдарили з РСЗВ «Торнадо» по Ізюму – 12 постраждалих, серед них діти

Окупанти вдарили з РСЗВ «Торнадо» по Ізюму на Харківщині пізно увечері 27 серпня. Багато постраждалих – у тому числі діти.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Окупанти вдарили з РСЗВ «Торнадо» по Ізюму

Окупанти вдарили по місту Ізюм близько 22:00 години.

За попередніми даними, використали дальнє РСЗВ «Торнадо».

Пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство.

Постраждали 12 людей:

з них госпіталізовано одну людину;

сім – отримали гостру реакцію на стрес (з них 4 дітей: 3, 5, 8 та 16 років);

дві людини – легкі поранення;

дві людини – порізи кінцівок (з них – 1 дитина 13 років).

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.

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