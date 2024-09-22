Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові: десятки постраждалих

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові в ніч на 22 вересня. Постраждали десятки людей, у тому числі діти.

Про це повідомили у Харківській ОВА, передають «Новини України – НСН».

Черговий удар окупантів по Харкову. ФАБ-250 застосували «проти» багатоповерхівки, де спали десятки мешканців, – йдеться у повідомленні

Станом на ранок 22 вересня відомо про 21 постраждалого внаслідок ворожого удару по Харкову. Серед них троє дітей. За даними міського голови Ігоря Терехова, одній дитині 8 років, ще двом підліткам по 17.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові: фото

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