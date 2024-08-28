Окупанти вбили родину з двома дітьми у Покровському районі, скинувши бомбу на будинок

Окупанти вбили цілу родину з двома дітьми у Покровському районі на Донеччині. Скинули бомбу на приватний будинок.

Про це повідомляє сьогодні Донецька обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН».,

Війська рф скинули на приватний будинок авіабомбу – розпочато розслідування за фактом загибелі батьків та двох їх дітей, – йдеться у повідомленні

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вбили родину у Покровському районі

За даними слідства, 28 серпня 2024 року зс рф скинули авіабомбу на с. Ізмайлівка Покровського району.

Засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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