Окупанти вбили на Запоріжжі трьох працівників фермерського господарства, скинувши на нього дві бомби.

Про наслідки чергового терористичного акту росіян, який стався 14 вересня, розповіли сьогодні у поліції, передають «Новини України – НСН».

Вчора, 14 вересня, російські війська завдали двох ударів КАБами по території фермерського господарства на Гуляйпільщині. В результаті обстрілу на території зайнялася пожежа, вогнем зруйновані господарські споруди та будівля ферми. Загинули троє працівників підприємства 41, 59 та 61 років.

На місці працювали поліцейські та рятувальники ДСНС. Правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів для відкриття кримінального провадження. Правова кваліфікація – ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Окупанти вбили на Запоріжжі трьох працівників ферми: фото

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