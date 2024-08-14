Окупанти вбили медиків-волонтерів на Харківщині, поціливши дроном у їх авто

Окупанти вбили медиків-волонтерів на Харківщині сьогодні. Поцілили дроном у їх автомобіль.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов, передають «Новини України – НСН».

Знову FPV – росіяни вбили медиків-волонтерів, – йдеться у повідомленні

Болвінов додав, що в селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону “Госпітальєри”. Загинули двоє медиків – чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.

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