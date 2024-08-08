Окупанти вбили двох братів у Юнаківській громаді: молодшому було 6 років

Окупанти вбили двох братів у Юнаківській громаді на Сумщині сьогодні.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передають «Новини України – НСН».

Відомо, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади, загинула дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир АРТЮХ в ефірі телемарафону “Єдині новини”. Спочатку він сказав, що загинула 6-річна дівчинка, але потім уточнив інформацію – загинули двоє братів.

Ворожого авіаційного удару КАБом було завдано по селу Могриця у Юнаківській громаді. Внаслідок цього загинуло двоє братів – старшому було 22 роки, а молодшому – 6 років.

Вони знаходились на подвір’ї в школі, яка була знищена авіаційним ударом.

Сумська обласна військова адміністрація висловлює співчуття рідним і близьким загиблих, – йдеться у повідомленні

Крім того, попередньо відомо про двох поранених жителів інших населених пунктів Сумського району.

56 керованих авіаційних бомб було застосовано проти населення Сумської області. Били по території чотирьох районів – Шосткинського, Конотопського, Сумського і Охтирського.

Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала, – зазначають в ОВА

Ще новини України: Росіяни вбили людей у Нікополі і на Херсонщині сьогодні: терор прифронтових областей триває