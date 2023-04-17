Окупанти в Маріуполі знищили річку Кальчик: засипали шлаком (відео)

Окупанти в Маріуполі продовжують нищити не тільки місто, а й екологію. Зокрема, вони фактично вбили річку Кальчик, засипавши її шлаком. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає НСН. Він також оприлюднив відповідне відео.

Після перекриття течії в одному біля Екстрим-парку, те саме зробили в районі знищеного мосту по вул. Куїнджі. Спочатку знесли гідроспоруду, що призвело до заболочування річки. Тепер взагалі тупо засипали шлаком, – зазначив Андрющенко

А тепер засипали шлаком: відео

За оцінкою Андрющенка, наслідки від цих дій в регіоні стануть відчутними вже цього літа.

Екологія Азовського моря просто знищується щодня з 24 лютого 2022 року. Якщо не бомбами, то такими свідомими діями, – наголосив радник міського голови

Також Андрющенко показав, як виглядає Маріуполь зараз. Місто брудне і неохайне.

Таким брудним, як під час окупації, Маріуполь не був ніколи. З одного боку – все логічно. З іншого… Це точно “відновлення та ремонт”? – написав радник міського голови

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