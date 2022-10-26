Російські загарбники облаштовують оборонні позиції на Херсонщині: перекопують усе лівобережжя, траншеї риють уздовж Каховського водосховища, повідомляє NNS, посилаючись на СтопКор.

Світлини, що демонструють проміжні результати цих робіт у Каховці, оприлюднив канал “Херсон: Війна без фейків” з посиланням на місцевих мешканців.

“Окупанти готують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, а саме в Каховці, Херсонська область”, – йдеться у дописі.

За інсайдерською інформацією каналу “Николаевский Ванек”, захисні фортифікації зводять і на інших територіях тимчасово окупованої лівобережної Херсонщини, особливо у Скадовському та Чаплинському районах. При цьому місцевих чоловіків змушують долучатися до риття траншей та окопів.

Раніше стало відомо, що загарбники окопуються на протилежному березі річки Дніпро паралельно нещодавньому просуванню ЗСУ на північному сході Херсонщини, а саме – в Князе-Григорівці, Заводівці та Горностаївці. Цю інформацію оприлюднив проєкт WarMonitor.

Окупанти у великих об’ємах зливають воду з Каховського водосховища