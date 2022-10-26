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Окупанти риють траншеї вздовж Каховського водосховища на Херсонщині (фото)

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Окупанти риють ями вздовж Каховського водосховища на Херсонщині

Російські загарбники облаштовують оборонні позиції на Херсонщині: перекопують усе лівобережжя, траншеї риють уздовж Каховського водосховища, повідомляє NNS, посилаючись на СтопКор.

Світлини, що демонструють проміжні результати цих робіт у Каховці, оприлюднив канал “Херсон: Війна без фейків” з посиланням на місцевих мешканців.

“Окупанти готують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, а саме в Каховці, Херсонська область”, – йдеться у дописі.

За інсайдерською інформацією каналу “Николаевский Ванек”, захисні фортифікації зводять і на інших територіях тимчасово окупованої лівобережної Херсонщини, особливо у Скадовському та Чаплинському районах. При цьому місцевих чоловіків змушують долучатися до риття траншей та окопів.

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Раніше стало відомо, що загарбники окопуються на протилежному березі річки Дніпро паралельно нещодавньому просуванню ЗСУ на північному сході Херсонщини, а саме – в Князе-Григорівці, Заводівці та Горностаївці. Цю інформацію оприлюднив проєкт WarMonitor.

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