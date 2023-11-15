Окупанти обстріляли Селідове: під завалами багатоповерхівки шукають людей

Окупанти обстріляли Селідове на Донеччині сьогодні вночі. Під завалами багатоповерхівки шукають людей. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Окупанти обстріляли Селідове Донецької області: фото

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