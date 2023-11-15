5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДонецьк

Окупанти обстріляли Селідове: під завалами багатоповерхівки шукають людей

Адмін сайту
Окупанти обстріляли Селідове: під завалами багатоповерхівки шукають людей
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Окупанти обстріляли Селідове на Донеччині сьогодні вночі. Під завалами багатоповерхівки шукають людей. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники  допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Окупанти обстріляли Селідове Донецької області: фото

Окупанти обстріляли Селідове Донецької області: фото

Окупанти обстріляли Селідове Донецької області: фото

Окупанти обстріляли Селідове Донецької області: фото

Окупанти обстріляли Селідове Донецької області: фото

Окупанти обстріляли Селідове Донецької області: фото

Ще новини України: Окупанти обстріляли Херсон – поцілили по лікарні, у місті є загиблі та поранені

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×