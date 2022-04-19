Окупанти провели “референдум” у Розівці в Запорізькій області, – ОВА

Окупанти провели “референдум” у Розівці в Запорізькій області (Пологовський район), яка з 2 березня знаходиться в окупації. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає NNS.
Весь цей час з 2 березня окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої Л/ДНР. Нещодавно в громаду приїздив один з ватажків так званої республіки ДНР.
Як зазначив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, на сьогодні є інформація, що місцеве населення, переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя, обманом було зібране в місцевий будинок культури. Людям сказали, що будуть обговорюватись питання виплати пенсії та з’ясовуватись їх соціально-побутові потреби. Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового “мера”, якогось “активу села”, а потім і про звернення до так званої республіки ДНР про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України.
– Ми знаємо, що це фейкова й підступна подія, яка несе загрозу перш, за все, самим мешканцям громади. Ми знаємо, що вона незаконна. І ми ніколи не визнаємо ці події. Сьогодні вже сформовано і направлено відповідну заяву до СБУ та поліції. Ми знаємо про всіх колаборантів, які брали в цьому участь, – наголосив Артур Крупський та застеріг населення від участі у таких зібраннях у майбутньому.