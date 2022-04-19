Окупанти провели “референдум” у Розівці в Запорізькій області, – ОВА

Окупанти провели “референдум” у Розівці в Запорізькій області (Пологовський район), яка з 2 березня знаходиться в окупації. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає NNS.

Весь цей час з 2 березня окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої Л/ДНР. Нещодавно в громаду приїздив один з ватажків так званої республіки ДНР.

Як зазначив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, на сьогодні є інформація, що місцеве населення, переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя, обманом було зібране в місцевий будинок культури. Людям сказали, що будуть обговорюватись питання виплати пенсії та з’ясовуватись їх соціально-побутові потреби. Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового “мера”, якогось “активу села”, а потім і про звернення до так званої республіки ДНР про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України.