Окупанти обстріляли сотню цивільних авто на Херсонщині, є загиблі і поранені – депутат

Окупанти накрили «Градами» близько сотні цивільних авто на Херсонщині в Бериславському районі (на Криворізькому напрямку). Є загиблі і поранені. По це повідомив депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко, передає NNS.

Трагедія сталася вчора, 17 травня.

Біля села Давидів Брід, орками було обстріляно з «Градів» близько сотні легкових авто, власники яких намагалися проїхати з Кривого Рогу в напрямку Берислава. Частина машин далі самостійно їхати не може, техніку понівечено. Є чимало поранених та, як мінімум, троє цивільних загинуло, – написав депутат.

Йосипенко підкреслив, що, не звертаючи уваги на попередження ЗСУ про заборону перетину лінії вогню в ці дні, люди, простоявши в черзі близько трьох діб біля Давидов Броду, все-таки вирішили їхати. Наслідки жахливі.

У коментарях під своїм дописом у Фейсбуці депутат підтвердив, що колона автомобілів рухалась саме з боку Кривого Рогу у напрямку Берислава, а не навпаки.

Можливо хтось вивозив рідних та повертався додому, хтось їздив за харчами та ліками, хтось допомогає нам завозити гуманітарку, а хтось просто барижить на чужому горі, вивозячи за гроші біженців – пояснив Йосипенко.

Нагадаємо, у Бериславському районі точаться бої. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Люди масово намагаються залишити окуповану територію Херсонщини. Проте, за словами української влади, жодного зеленого коридору окупанти поки що не давали. Мешканці змушені діяти на власний страх і ризик.