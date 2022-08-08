Офіційно: ЗСУ знову вдарили по Антонівському і Каховському мостах

ЗСУ знову вдарили по Антонівському і Каховському мостах. Цю інформацію офіційно підтвердила керівник координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає NNS.

У ніч на 8 серпня ЗСУ добре попрацювали за ворожими позиціями на окупованих територіях. Так під удар українських військових знову потрапили мости через Дніпро – у Херсоні та Новій Каховці.

“Відпрацьовано той же вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб у цьому напрямі. Він має свої точні результати. Попадання досить серйозні, як Антонівським мостом, так і Каховським мостом”, – розповіла Наталія Гуменюк.

Крім того, вона повідомила, що ЗСУ знищили кілька російських баз із боєприпасами. Поки що результати уточнюють, адже, за словами Гуменюк, до ліквідації складів із БК міг приєднатися і рух опору на окупованих територіях, який там є дуже потужним.

Робота партизанів та попадання ЗСУ за позиціями суттєво підривають моральний стан ворога та надають значний вплив на боєздатність окупаційних військ.

“Це – відсутність боєкомплектів, відсутність техніки, яку вони щойно завозять, а вона знову зникає, “мінус особовий склад”, якого і так ворогові не вистачає. Те, що вони підтягують сили та техніку, ми спостерігаємо, але їм доводиться цими резервами “латати дірки”, – додала керівник об’єднаного прес-центру.

Зеленський прокоментував удар ЗСУ по Антонівському мосту