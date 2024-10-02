Офіційно: ЗСУ вийшли з Вугледара

ЗСУ вийшли з Вугледара. Про це вже офіційно заявили сьогодні, 2 жовтня, в ОСУВ “Хортиця”

Східний напрямок: офіційно. Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар, – йдеться у повідомленні, передають “Новини України – НСН”.

Військові додають, що в намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста.

ЗСУ вийшли з Вугледара

Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.

У Донецькій ОВА вчора повідомляли, що у Вугледарі залишається близько 129 мешканців. Дітей серед них немає.

Втрачено Волноваський район

Раніше про втрату Вугледара повідомляли аналітики DeepState. Вони зазначають, що окуповано також Обуховку.

Таким чином, Волноваський район (за старою адмінсистемою) повністю втрачено.

В ЗСУ певний час заперечували повний вихід з Вугледара.

Про це сьогодні, вже після офіційної заяви, DeepState написали таке:

Навіть виключно медійно не було сенсу його утримувати, бо ганчірки кацапів висять у всіх куточках міста. До речі, не просто триколори, а ганчірка з серпом та молотом радянського союзу, який вони старанно унаслідують

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