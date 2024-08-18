ОФІЦІЙНО: ЗСУ відбили масовану атаку на Торецьк!

ЗСУ відбили масовану атаку на Торецьк, яку здійснили окупанти сьогодні вранці.

Про дуже важку ситуацію повідомляли з передової бійці. Наступ вдалося відбити! Про це офіційно інформує о 12:20 Генштаб ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

Відбили масовану атаку на Торецьк

У Генштабі зазначають, що сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно.

Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм. Разом переможемо! Слава Україні! – йдеться у повідомленні

Ще новини України: 18 серпня на фронті: ворог 139 разів штурмував позиції ЗСУ