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Донецьк
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ОФІЦІЙНО: ЗСУ відбили масовану атаку на Торецьк!

Журналіст
ОФІЦІЙНО: ЗСУ відбили масовану атаку на Торецьк!

ЗСУ відбили масовану атаку на Торецьк, яку здійснили окупанти сьогодні вранці.

Про дуже важку ситуацію повідомляли з передової бійці. Наступ вдалося відбити! Про це офіційно інформує о 12:20 Генштаб ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

Відбили масовану атаку на Торецьк

У Генштабі зазначають, що сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно.

Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм. Разом переможемо! Слава Україні! – йдеться у повідомленні

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