Обстріл центру Харкова 17 квітня: відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем

Рашисти здійснили обстріл центру Харкова 17 квітня, у неділю, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули п’ятеро мирних людей, ще 13 отримали поранення. Суспільне оприлюднило відео перших хвилин після початку обстрілу, коли вже були постраждалі, і медики героїчно рятували людей під залповим вогнем.

Артилерійський обстріл центру Харкова окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню близько 13:30 і 14:00.

На відео потрапила мужня робота медиків екстреної служби, один з яких лишався поруч з пораненою жінкою під обстрілами.

На кадрах видно, що один з медиків попри поновлення пострілів залишається поруч з жінкою, у якої очевидне поранення ноги. Обстріл поновився, коли постраждалим надавали допомогу, і більшість людей сховалася в будівлі.

Медик кричить: “Лежите! Не вставать!” Поруч з ним ще один поранений чоловік, який стогне від болю.

Відомо, що харків’яни почали повідомляти про обстріл середмістя після 13:00. Центр міста обстріляли трохи згодом.

Внаслідок обстрілів постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста виникли пожежі.

Також сьогодні російські військові в Ізюмському районі на Харківщині обстріляли дві автівки з людьми, які намагалися евакуюватися. В одній з машин перебувала дитина та п’ятеро дорослих.

Про це написав керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Фейсбуці.

Маму та бабусю дитини було поранено. Маму доставили до Сахновщинської центральної районної лікарні, бабуся, на жаль, від отриманих поранень померла. Безмежний гнів на загарбників та нескінченний біль за українців… Вони за все будуть відповідати. За кожну краплю нашої крові та наших сліз, — написав Болвінов.

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