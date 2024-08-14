Оборонці на Запорізькому напрямку знищили рідкісну ворожу РЛС «Каста» вартістю 60 млн доларів! Але справа не тільки у ціні, а й тому, що вона була «очима» окупантів на даній ділянці.

Про це повідомила Служба безпеки України, передають «Новини України – НСН».

Оборонці на Запорізькому напрямку знищили рідкісну ворожу РЛС «Каста»

Бійці Служби безпеки, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 «Каста-2Е2».

Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Фактично ця радіолокаційна станція була «очима» російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, – йдеться у повідомленні

Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення.

А зробити це допомогли донати українців, – підкреслюють оборонці

Адже цей комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БпЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) був придбаний Фондом «Повернись живим» за рахунок волонтерських внесків і переданий підрозділу СБУ, який полює за радарами.

З початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам! Разом переможемо! – кажуть в СБУ

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