23-річний українець, якого незаконно мобілізували на блокпості, виграв суд проти ТЦК

Про це з посиланням на судове рішення повідомляє zaxid.net, передають «Новини України – НСН».

Мешканець Львівщини у суді скасував свій призов на військову службу та зобов’язав військову частину виключити себе зі списків особового складу. 23-річного чоловіка незаконно мобілізували на блокпості попри бронь від працедавця і вік.

23-річний українець виграв суд проти ТЦК

Як вказано у рішенні, що оприлюднене у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся 23-річний житель Львівщини, який працевлаштований у фермерському господарстві та отримав відстрочку від призову. Цьогоріч у травні його зупинили на блокпості на межі Львівської та Закарпатської областей. Позивач стверджує, що його незаконно мобілізували попри наявність бронювання та його вік, оскільки він не підлягав мобілізації.

Чоловік звернувся до суду із позовом до ТЦК та військової частини, щоб визнати наказ про свій призов на військову службу незаконним та звільнитись зі служби. Позивач також заявив про тиск працівників ТЦК.

Від представника ТЦК до суду надійшов відзив, у якому він заявив, що військовозобов’язаний не мав при собі військово-облікового документа, тому його відвезли у ТЦК, він сам написав заяву, пройшов ВЛК та був мобілізований. Представник ТЦК стверджує, що чоловік не надав документів про відстрочку від мобілізації. Представник військової частини також заперечив проти задоволення позову, заявивши, що підстави для звільнення зі служби визначені п.2 ч.4 ст.26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Незаконно мобілізували: висновок суду

Справу розглянула суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що позивач є заброньованим від мобілізації та завернула увагу представника ТЦК, що витяг із підписом та печаткою керівника є належним доказом, що підтверджує надання відстрочки. Тому позивач, маючи цей документ, не підлягав призову на військову службу.

Суддя критично оцінила твердження представника ТЦК про те, що чоловік не надав документи про відстрочку, оскільки наявні докази свідчать про протилежне. Окрім цього, на думку судді, перевірку наявності відстрочки мали б провести і самі працівники ТЦК. Суддя повністю задовольнила позов військовозобов’язаного, визнала протиправним та скасувала його призов на військову службу та зобов’язала звільнити його зі служби. Рішення ще можна оскаржити.

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