Не помітив сина: 1,5-річний хлопчик загинув під колесами автівки батька на Сумщині

1,5-річний хлопчик загинув під колесами автівки батька на Сумщині. Трагедія сталася 16 липня. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Про подію повідомили у Національній поліції Сумської області, передають «Новини України – НСН».

1,5-річний хлопчик загинув під колесами автівки батька

У селі Шевченкове Сумського району під колесами батькової автівки опинився маленький син. На місці події працювали правоохоронці.

Як попередньо зʼясували працівники поліції, пообіді 16 липня 37-річний чоловік, виїжджаючи з подвірʼя, не помітив та допустив наїзд на власну дитину. Від отриманих травм півторарічний хлопчик помер до приїзду медиків.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. У рамках кримінального провадження автомобіль поміщено на спецмайданчик. Слідство триває.

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