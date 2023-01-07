На Запоріжжі ЗСУ ліквідували сина представника Кадирова (фото)

На Запоріжжі ЗСУ ліквідували сина представника голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає НСН.

“На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина “на спецоперації”, – пише Братчук.

Ігші джерела повідомляють, що Джамбулат був сином Абубакара Заураєва – представника глави чеченської республіки “рамзана дон-дон кадирова”.

Як відомо, «тік-ток» війська не дуже прагнуть брати участь у бойових діях, зазвичай вони виконують роль загород-загонів та грабують і тероризують мешканців на прифронтових територіях. А потім «чіпляють собі ордени» за нібито взяті ними населені пункти. Але останнім часом ЗСУ все частіше вдається потужно бити по скупченням ворога не тільки на передовій, але і у тих місцях, які окупанти вважають тилом. То ж приводів для бравурних роликів у Тік-тоці все менше, а ліквідованих загарбників все більше щодня по мінімум півтисячі.

ЗСУ завдали точкових уражень по скупченням ворога на Запоріжжі і ліквідували ще 590 окупантів — війна в Україні 18 грудня