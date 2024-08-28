На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених внаслідок ворожих атак за минулу добу.
Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Запорізьку ОВА.
На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених
Дві жінки 83 та 86 років й 61-річний чоловік загинули, ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по Запоріжжю.
Впродовж доби окупанти 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.
- 117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку.
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине.
- 82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Ворог вбив 3 і поранив 5 людей на Запоріжжі за добу