На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених внаслідок ворожих атак за минулу добу.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Запорізьку ОВА.

На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених

Дві жінки 83 та 86 років й 61-річний чоловік загинули, ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по Запоріжжю.

Впродовж доби окупанти 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.

117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку.

6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине.

82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Ворог вбив 3 і поранив 5 людей на Запоріжжі за добу