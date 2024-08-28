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Тег:
ВійнаЗапоріжжя

На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених внаслідок ворожих атак

Автор -
Журналіст
На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених внаслідок ворожих атак

На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених внаслідок ворожих атак за минулу добу.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Запорізьку ОВА.

На Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених

а Запоріжжі троє загиблих і четверо поранених внаслідок ворожих атак

Дві жінки 83 та 86 років й 61-річний чоловік загинули,  ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по Запоріжжю.

Впродовж доби окупанти 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.

  • 117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та  Малинівку.
  • 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине.
  • 82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Ворог вбив 3 і поранив 5 людей на Запоріжжі за добу

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