На Запоріжжі розробили декілька планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС, повідомляє NNS, посилаючись на Запорізьку ОВА.

Під головуванням очільника ЗОВА Олександра Старуха за участю профільних підрозділів відбулась нарада з питань підготовки евакуації населення у випадку надзвичайних ситуацій на ЗАЕС. Обласна влада продовжує відпрацьовувати деталі пов’язані з організацією оповіщення населення та точками збору у випадку евакуації. У разі виникнення НС через дії російських окупантів відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій та конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах.

– Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Все та всі мають працювати, як єдиний механізм. Будуть застосовані усі можливі системи оповіщення, в надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території, нікого не можемо залишати сам на сам з бідою, – підкреслив Олександр Старух.

Наразі розроблено декілька планів, що розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території. Це дозволяє розрахувати всі можливості та перепони для евакуації цивільних.

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