На Запоріжжі окупанти постріляли одне одного – є загиблі і багато поранених

На Запоріжжі окупанти «денацифікували» одне одного, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає NNS.

Радісна подія сталася поблизу Токмака. Тут відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями рф який переріс у збройну сутичку у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів.

У Запорізькі ОВА додають, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.

Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.

В цілому на Запорізькому напрямку ситуація контрольована без суттєвих змін. Противник продовжує ведення позиційної оборони, готує тимчасово окуповані населені пункти до кругової оборони, створює опорні пункти на основних дорожніх напрямках.

Протягом минулої доби ворог здійснив 31 обстріл позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів ОРІХІВ, СТЕПОВЕ, КАМ’ЯНСЬКЕ. Надійшло 30 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

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