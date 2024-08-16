На Запоріжжі дрон ЗСУ атакував автівку з депутатами із Башкортостану, які без запрошення приїхали на територію України, незаконно перетнувши її кордон.

Посадовці привезли «гуманітарку» солдатам-окупантам. Вони вижили. Можливо, цей випадок відіб’є у них бажання їздити на захоплену чужу територію.

На Запоріжжі дрон ЗСУ атакував автівку з депутатами із Башкортостану – що відомо

Автомобіль із депутатами Державних Зборів – Курултаю Тимергалі Уразгуловим та Юлією Красновою, які привезли “гуманітарний вантаж” російським окупантам у Запорізькій області, був атакований ударним дроном. Подія сталася поблизу тимчасово окупованого Токмака.

Про це повідомили у телеграм-каналі “Госсобрание Куртулай”, передають «Новини України – НСН» з посиланням на zprz.city

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