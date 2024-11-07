На Волині перекинувся трактор: тракторист загинув

На Волині перекинувся трактор. На жаль, тракторист загинув.
Про це повідомляють у поліції Волинської області, передають «Новини України – НСН».
На Волині перекинувся трактор: подробиці
У Камінь-Каширьскому районі внаслідок ДТП загинув тракторист: поліція розпочала кримінальне провадження.
Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.
46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся.
Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.
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