На Волині перекинувся трактор: тракторист загинув

На Волині перекинувся трактор. На жаль, тракторист загинув.

Про це повідомляють у поліції Волинської області, передають «Новини України – НСН».

На Волині перекинувся трактор: подробиці

У Камінь-Каширьскому районі внаслідок ДТП загинув тракторист: поліція розпочала кримінальне провадження.

Автопригода трапилася учора, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця.

46-річний житель Любешівської громади, керуючи міні-трактором DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди.

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