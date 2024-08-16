На Рівненщині зустріли 11-й евакопотяг з Донеччини: зворушливі фото від ДСНС

На Рівненщині зустріли 11-й евакопотяг з Донеччини. Люди тікають з охопленого війною регіону. Серед переселенців багато дітей і людей похилого віку.

ДСНС допомагає приймати вимушених переселенців, передають “Новини України – НСН“.

Рятувальники розповідають, що 15 серпня на Рівненщину прибуло ще 175 людей, з яких 41 дитина та 19 осіб з інвалідністю. На вокзалі їх зустріли надзвичайники, поліцейські та медики.

Допомогли з речами, перенісши їх до автобусів, супроводжували маломобільних громадян.

Фахівці психологічної служби ДСНС поспілкувалися з дорослими та дітьми, надаючи їм емоційну підтримку в цей складний час.

Наразі до Рівненської області евакуаційними потягами прибули уже понад 600 вимушених переселенців.

Мешканців Мирнограда і Покрова на Донеччині закликають не зволікати з евакуацією. Ворог впритул наблизився до цих міст.

На Рівненщині зустріли 11-й евакопотяг з Донеччини: фото

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