Українські Захисники знищили 6 ворожих САУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомила в ефірі національного марафону «Єдині новини» начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, передає НСН.

Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. За минулу добу наші захисники знищили безпілотник «Орлан-10», комплекс дальнього візуального спостереження «Муром», а ракетно-артилерійські підрозділи навічно поклали у землю на лівому березі шість САУ «Гвоздика», якими ворог обстрілював Херсонщину, — розповіла Гуменюк

За її словами, оперативна ситуація на Херсонщині залишається напруженою. Ворог активно намагається вести повітряну розвідку.

Гуменюк також інформує, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня України сьогодні вночі знову відмічена ворожа активність. Три ракети морського базування «Калібр» було знищено нашими захисниками над Миколаївщиною. На жаль, було влучання в приватне промислове виробництво в Кривому Розі, є інформація про постраждалу жінку, їй уже надано медичну допомогу.

Своїми нічними атаками ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону, внести розкол у суспільство в очікуванні подальшого розвитку подій на лінії зіткнення, — зазначила Наталія Гуменюк

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЗСУ зачищають територію на лівому березі Дніпра – про це інформувало ОК «Південь» (відео)

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