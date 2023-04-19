На Київщині мати зі співмешканцем ґвалтували, катували і морили голодом дітей. Усього правоохоронці зафіксували 36 епізодів злочинів. Поліція Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки та її співмешканця, передає НСН.

29-річна мешканка Броварщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу знущались, морили голодом, ґвалтували малолітніх дітей.

Слідством встановлено 36 епізодів насильства, що мати вчиняла над трьома власними дітьми, з них 18 – особливо тяжких.

Також, діти систематично піддавались тортурам збоку матері та її співмешканця. Жінка, ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.

У поліції нагадують, що діти з літа 2022 року вилучені із родини та перебувають під опікую в іншій родині. Наразі, життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.

За даним фактом слідчі скерували до суду обвинувальний акт [126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 ККУ].

На Київщині мати зі співмешканцем скоїли 36 злочинів проти дітей: відео від поліції

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