На Київщині масштабна пожежа на відкритій території: ситуацію ускладнює сильний вітер (фото, відео)

На Київщині масштабна пожежа на відкритій території. З вогнем борються майже чотири сотні рятувальників.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

На Київщині триває масштабна пожежа на відкритій території

Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства.

Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.

До ліквідації пожежі також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.

Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території. Радіаційний фон у нормі.

На Київщині масштабна пожежа: фото, відео

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